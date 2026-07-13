Sea Life Weymouth

Brand naast aquarium zorgt voor sluiting Sea Life: dieren ongedeerd

Een vestiging van aquariumattractie Sea Life is gesloten na een grote brand bij een nabijgelegen elektriciteitsstation. Het incident vond zondag plaats op een terrein naast Sea Life Weymouth, gelegen in de gelijknamige Engelse plaats. De trekpleister blijft vandaag in ieder geval gesloten voor publiek.

Het vuur sloeg gistermiddag over naar bomen en struiken, maar bereikte de gebouwen van het aquarium niet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Op het hoogtepunt waren zeven brandweerwagens aanwezig. Door de brand kwamen meer dan honderd panden zonder stroom te zitten.

De omgeving werd afgesloten en omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rookontwikkeling. Sea Life laat weten dat geen medewerkers of bezoekers gewond zijn geraakt. Ook alle dieren zijn ongedeerd. "De brand bleef beperkt tot een buitengebied", staat in een verklaring.



Veilig

Men had de situatie zondagavond onder controle, maar de brandweer bleef nog uren aanwezig om na te blussen. Sea Life Weymouth gaat pas weer open nadat is vastgesteld dat het veilig is om bezoekers te ontvangen.