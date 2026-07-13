Walibi Holland

Hij maakte alle naamsveranderingen mee: medewerker neemt na halve eeuw afscheid van Walibi Holland

Walibi Holland neemt later dit seizoen afscheid van een medewerker die al vijf decennia voor het attractiepark werkt. Henk Visser viert deze maand zijn vijftigjarig dienstjubileum. Aan het einde van het seizoen gaat hij met pensioen.

Het personeelslid van het eerste uur begon in 1976 bij Flevohof, de agrarische gezinsattractie die destijds op de plek van het huidige Walibi Holland lag. Sindsdien maakte hij alle grote veranderingen van dichtbij mee. Het park veranderde achtereenvolgens van Flevohof in Walibi Flevo, Six Flags Holland, Walibi World en uiteindelijk Walibi Holland.

Tegenwoordig is Visser werkzaam als assistent-manager Evenemententerrein & Infra. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de grond en het gras op het evenemententerrein en in het park. Op het terrein vinden jaarlijks evenementen, festivals en andere parkactiviteiten plaats.



Geschiedenis

Door de jaren heen zag Visser nieuwe attracties verschijnen en themagebieden veranderen. Zijn kennis van het park maakt hem tot een bekende medewerker binnen de organisatie. Directrice Mascha Taminiau noemt hem "niet alleen een goede collega, maar in levenden lijve de geschiedenis van ons park".



"Weinig mensen hebben de ontwikkeling van Flevohof naar het huidige Walibi Holland zo intensief meegemaakt als hij", aldus Taminiau. "Zijn betrokkenheid, vakmanschap en loyaliteit zijn van onschatbare waarde."



Loopbaan

Later deze maand staat Walibi Holland tijdens een afscheidsbijeenkomst stil bij Vissers vijftigjarig jubileum en zijn naderende pensioen. Collega's, relaties en andere genodigden blikken dan terug op zijn loopbaan.



