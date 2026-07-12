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Disneyland Paris

Drones tijdelijk terug in avondshow Disneyland Paris, bij gebrek aan vuurwerk

Vandaag, 12.37 uur

VIDEO Disneyland Paris heeft de avondshow Disney Tales of Magic een upgrade gegeven. Er zijn tijdelijk weer drones te zien tijdens de spektakelvoorstelling in het Disneyland Park. Die werden begin april verwijderd als een bezuinigingsmaatregel. In mei verdwenen ook de fonteinen, vanwege werkzaamheden rond het kasteel.

Sindsdien wordt Disney Tales of Magic vertoond in een uitgeklede versie: alleen de videoprojecties en het vuurwerk bleven over. Tot overmaat van ramp moest het vuurwerk deze week eveneens geschrapt worden, als onderdeel van risicobeperkende maatregelen van de overheid vanwege een hittegolf.

Om te voorkomen dat de show helemaal niets meer voorstelt, zijn de drones tijdelijk teruggebracht. Gisteravond - zaterdag 11 juli - waren ze onaangekondigd weer onderdeel van de productie. Vermoedelijk blijven ze aanwezig zolang de anti-vuurwerkregels van kracht zijn, dus tot en met woensdag 15 juli, mits de weersomstandigheden het toelaten.

Beauty and the Beast
Bij harde wind of regen kunnen de drones niet de lucht in. De onbemande vliegtuigjes, zo'n vijfhonderd stuks, vormen samen symbolen en figuren in de lucht, waaronder een roos uit Beauty and the Beast, Emperor Zurg uit Toy Story, sterrenbeelden uit The Lion King en de ogen van Bruno uit Encanto.

Eind september moeten de fonteinen terugkeren. Disney Tales of Magic is één van de twee avondshows in het Disney-resort, te zien bij het kasteel van Doornroosje. In het aangrenzende Disney Adventure World is rond sluitingstijd de voorstelling Disney Cascade of Lights te zien, waarin nog wel gebruikgemaakt wordt van drones.



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