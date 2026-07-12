Natura Artis Magistra

Rode cijfers voor Artis: Amsterdamse dierentuin sluit 2025 af met verlies

De Amsterdamse dierentuin Artis heeft 2025 afgesloten met een financieel verlies van 131.683 euro. Dat blijkt uit het gepubliceerde jaarverslag. De tegenvaller volgt op een jaar waarin de bezoekersaantallen achterbleven bij de eigen verwachtingen en de kosten verder opliepen.

Artis ontving vorig jaar 1,27 miljoen bezoekers. Dat waren er ongeveer evenveel als in 2024, maar wel een stuk minder dan de begrote 1,38 miljoen. Vooral het aantal dagbezoekers viel tegen. De dierentuin noemt daarvoor meerdere oorzaken, waaronder wegwerkzaamheden in en rond Amsterdam, veel concurrentie van andere vrijetijdsactiviteiten en veranderde bestedingspatronen van toeristen.

Door de lagere bezoekersaantallen in combinatie met stijgende kosten eindigde het boekjaar in de min. De totale baten kwamen uit op bijna 31,8 miljoen euro. Tegenvallende inkomsten uit entree, horeca en de winkel werden deels gecompenseerd door hogere opbrengsten uit evenementen, rente en donaties, onder meer dankzij enkele grote nalatenschappen.



Veel groter verlies

Voor 2026 rekent Artis op een veel groter verlies van bijna 1,5 miljoen euro. De begroting gaat uit van hogere kosten, onder meer door de exploitatie van het vernieuwde Artis-Aquarium en andere investeringen. Tegelijkertijd verwacht de dierentuin dat de inkomsten uit entreegelden, lidmaatschappen en bezoekersbestedingen zullen stijgen.



Ook de bezoekersprognose voor dit jaar ligt aanzienlijk hoger dan de gerealiseerde aantallen over 2025. Artis mikt op bijna 1,38 miljoen bezoekers. De organisatie verwacht daarbij te profiteren van de opening van het vernieuwde aquarium en de belangstelling voor de geboorte van twee olifantenkalfjes.