Madurodam

Nieuwe bewoner voor Madurodam: André Hazes krijgt eigen miniatuurbeeld

VIDEO André Hazes heeft een vaste plek gekregen in Madurodam. De volkszanger wordt voortaan uitgebeeld in de vorm van een miniatuurpoppetje, zingend op een plein. De presentatie vond plaats op de dag waarop de overleden artiest 75 jaar zou zijn geworden. Het gaat om een initiatief van radiozender 100% NL.

De onthulling werd verricht tijdens de ochtendshow van Giorgio Hokstam en Ingrid Jansen. Dj Barry Paf was live aanwezig in het Haagse miniatuurpark om het doek van de mini-Hazes te trekken. Het beeldje staat op het zogenoemde 100% NL-Meezingplein, met het Paleis op de Dam op de achtergrond.

Hazes kreeg gezelschap van een heleboel toeschouwers. "André Hazes leeft op ons station nog altijd voort", zegt dj Hokstam over het project. "Wij draaien zijn muziek dagelijks, dus we wilden hem op een bijzondere, eervolle manier eren op zijn 75ste verjaardag."



Generaties

Ook Madurodam is blij met de toevoeging. Een woordvoerster geeft aan dat in het park niet alleen iconische gebouwen een plekje krijgen, maar ook bijzondere mensen die Nederland hebben gevormd. "André Hazes is daar een mooi voorbeeld van. Zijn muziek hoort bij het collectieve geheugen van Nederland en weet generaties nog altijd te verbinden."