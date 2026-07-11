Parque de Atracciones de Madrid

Eigenaar Slagharen en Bobbejaanland kan Spaans pretpark na zestig jaar kwijtraken

FOTO'S Pretparkgroep Parques Reunidos moet de exploitatie van een groot Spaans attractiepark na zestig jaar mogelijk uit handen geven. De gemeente Madrid heeft een openbare aanbesteding uitgeschreven voor het beheer van Parque de Atracciones de Madrid. Andere ondernemingen krijgen daardoor de kans om de trekpleister vanaf 2027 over te nemen.

Parques Reunidos is in Nederland, België en Duitsland bekend als eigenaar van Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany. Het concern beheert het Madrileense pretpark sinds de oprichting. De oorspronkelijke concessie werd in 1967 verstrekt, een jaar voordat de poorten opengingen.

De overeenkomst loopt op 27 september 2027 definitief af. Daarna begint een nieuwe concessieperiode van acht jaar, tot oktober 2035. Verlenging is niet mogelijk. Parques Reunidos mag zelf ook meedingen en kan het park dus in handen houden, maar de groep krijgt geen voorkeurspositie.



Verbeteringen

De gemeente wil dat de toekomstige exploitant fors investeert. Het grootste deel van het geld moet worden besteed aan het vernieuwen van bestaande attracties en het bouwen van nieuwe exemplaren. Ook zijn verbeteringen nodig op het gebied van toegankelijkheid en energiebesparing.



Alle kosten komen voor rekening van de nieuwe beheerder of andere private partijen. Madrid steekt zelf geen geld in de werkzaamheden. Bovendien mogen verbouwingen niet ten koste gaan van de bestaande groenvoorzieningen in het park.



Restaureren

Een historische draaimolen uit 1927 krijgt binnen de nieuwe overeenkomst een beschermde status. Het handgemaakte Franse model werd bij de opening in 1968 overgenomen van een Spaanse kermisexploitant. De toekomstige beheerder moet de attractie onderhouden en indien nodig restaureren.



Parque de Atracciones de Madrid ontvangt jaarlijks ongeveer een miljoen bezoekers. Er staan zes achtbanen, waaronder de suspended looping coaster Tornado, de spinning coaster Tarántula, de loopingachtbaan Abismo, en Vértigo: een wilde muis die vroeger - tot en met 2008 - in Bobbejaanland te vinden was.



SpongeBob

Ook zijn er twee kinderachtbanen en een mijntrein. Dankzij Parques Reunidos is er tegenwoordig een samenwerking met kinderzender Nickelodeon. Bezoekers kunnen onder meer SpongeBob en Dora ontmoeten en een kijkje nemen in Nickelodeon Land.







