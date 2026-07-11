Dennlys Parc

Duif legt achtbaan stil: brandweer moet bezoekers uit attractie halen

FOTO'S Een botsing met een vogel heeft geleid tot een opmerkelijk incident in een Frans attractiepark. In Dennlys Parc kwam de achtbaan Nitro stil te staan nadat een duif op de baan was geraakt door een karretje. Twee bezoekers moesten vervolgens door de brandweer uit de attractie worden gehaald.

Het voorval vond afgelopen zaterdag plaats in het park in het Noord-Franse Dennebrœucq. De vogel was op de baan gaan zitten en werd geraakt door een passerend karretje. Daardoor trad het veiligheidssysteem in werking, waarna de achtbaan op ongeveer 7 meter hoogte tot stilstand kwam.

Aan boord zaten vier personen. Twee van hen konden met hulp van medewerkers van het pretpark uitstappen. De andere twee bezoekers, onder wie iemand met een lichamelijke beperking, bleven achter in de attractie. De brandweer kwam ter plaatse om hen veilig naar beneden te begeleiden.



Ladderwagen

Daarbij werd een grote ladderwagen ingezet. Niemand raakte gewond. De directie spreekt op social media over "een volledig onvoorspelbare gebeurtenis". Ook benadrukt het management dat de twee betrokken bezoekers op geen enkel moment in gevaar zijn geweest.



Uit voorzorg bleef Nitro de rest van de dag gesloten, zodat er technische controles uitgevoerd konden worden. Een dag later ging de attractie weer open. De rollercoaster in kwestie werd in 2010 gebouwd door de Italiaanse fabrikant Preston & Barbieri. Het gaat om een dubbele baan met een hoogte van 10,5 meter en een lengte van 430 meter.







