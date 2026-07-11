Kermis

Karretje van spookhuis ontspoord: zwangere vrouw gewond

Twee bezoekers van een Franse kermis zijn gewond geraakt nadat een karretje van een spooktrein ontspoorde. Onder de slachtoffers bevindt zich een zwangere vrouw. De attractie werd na het incident aanvankelijk weer in gebruik genomen, maar is later door de politie gesloten.

Het ongeval vond vorige week vrijdag plaats op de kermis in Tournefeuille, in de buurt van de Franse stad Toulouse. Rond 23.30 uur ontspoorde een karretje van het spookhuis Thriller, met twee inzittenden aan boord. De oorzaak is nog niet vastgesteld.

De zwangere vrouw werd in haar buik geraakt. Ze is voor controle overgebracht naar een ziekenhuis met een kraamafdeling. De man liep een hoofdwond op en werd naar een ander ziekenhuis vervoerd. Hun verwondingen zijn niet levensbedreigend.



Agenten

Meerdere Franse media melden dat de exploitant de spooktrein kort na het ongeval weer liet rijden, ondanks protesten van de slachtoffers. Toen agenten arriveerden, waren er nog steeds bezoekers aanwezig in de attractie en werden er nog kaartjes verkocht.



Na een woordenwisseling met de exploitant werd de attractie alsnog stilgelegd en verzegeld voor onderzoek. De exploitant stelt dat geen sprake was van een technisch mankement. Volgens hem zijn de twee inzittenden tijdens de rit gaan staan, terwijl dat verboden is. Die lezing wordt onderzocht.



Aangifte

De slachtoffers hebben aangifte gedaan. In een reactie laat de burgemeester van Tournefeuille weten dat de papieren van de attractie in ieder geval op orde waren. Een jaar geleden vond op dezelfde kermis een dodelijk ongeluk plaats. Daarbij kwam een 3-jarig meisje om het leven.