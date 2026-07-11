Dolfinarium

Dolfinarium kan grond onder park opeisen: gemeente vreest regie te verliezen

Het Dolfinarium wil de grond onder het park in Harderwijk kopen. De gemeente kan een verkoop niet tegenhouden, omdat het zeezoogdierenpark al jaren een contractueel recht heeft om de erfpacht om te zetten in eigendom.

Dat blijkt uit gesprekken tussen de gemeente en het Dolfinarium, waarover dagblad de Stentor bericht. Het park heeft inmiddels een formeel verzoek ingediend. Achter de schermen wordt onderhandeld over de verkoopprijs.

Het kooprecht is vastgelegd in een erfpachtovereenkomst die in 2009 werd gesloten en in 2015 werd herzien. Daardoor heeft het Dolfinarium het recht om de grond op elk gewenst moment te kopen. Het verzoek zorgt voor onrust in het stadhuis.



Langetermijnplannen

Sinds 2015 is het Dolfinarium in handen van de Spaanse recreatiegroep Aspro Parks. Volgens het gemeentebestuur is nog altijd onvoldoende duidelijk wat de langetermijnplannen van de eigenaar zijn.



Parkmanager Alex Tiebot herkent zich daar niet in. Hij benadrukt dat het Dolfinarium al ruim zestig jaar in Harderwijk gevestigd is en wil blijven investeren. Als voorbeeld noemt hij de nieuwe overdekte speelwereld Atlantis, die bezoekers ook bij slecht weer moet trekken.



Andere bestemming

De gemeente geeft aan dat een verkoop niet betekent dat de Spaanse groep vrij spel krijgt: de grond mag op dit moment alleen worden gebruikt voor een dierenpark. Een andere bestemming is alleen mogelijk na overleg met de gemeente, vult wethouder Wilco Mazier aan.



Uit stukken van de gemeente blijkt dat pogingen om samen met Aspro Parks een integrale herontwikkeling van het Dolfinariumeiland uit te werken zijn vastgelopen. Zonder medewerking van de eigenaar kwam er geen gezamenlijk toekomstplan voor het gebied.