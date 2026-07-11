Europa-Park Resort

Bouwplan onthult nieuwe details over vervanger iconische achtbaan Europa-Park: vijf torens en extra attractie

Europa-Park heeft een bouwvergunning aangevraagd voor de vervanger van de iconische achtbaan Euro-Mir. Uit de aanvraag blijkt hoe het nieuwe ruimtevaartgebied in het Duitse pretpark eruit moet gaan zien. Zo komen er opnieuw vijf torens.

Die gaan onder meer een horecagelegenheid, een souvenirwinkel en een extra attractie huisvesten. Ook komt er een toren die ongeveer 9 meter hoger wordt dan de hoogste toren van de huidige Euro-Mir. De gemeenteraad van Rust zal nog moeten instemmen met het bouwplan voor de nieuwe achtbaan.

Het project omvat ook een nieuw stationsgebouw, een lift, een onderhoudshal, een tentoonstellingsgebouw en een EHBO-post. Op maandag 20 juli wordt de aanvraag behandeld door de gemeenteraad. De nieuwe attractie moet in 2028 af zijn.



Baanverloop

Europa-Park maakte eerder al bekend dat de huidige uitvoering van Euro-Mir na dit seizoen wordt gesloopt om plaats te maken voor een familieachtbaan met ruimtethema, in samenwerking met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Naar het baanverloop van de coaster is het voorlopig nog gissen.



