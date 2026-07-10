Mandoria - Tematyczny Park Rozrywki

Nieuwe achtbaan stond al ruim een jaar klaar, maar gaat nu pas open

VIDEO Een Pools pretpark heeft na ruim een jaar vertraging eindelijk een nieuwe achtbaan geopend. Bezoekers van Mandoria kunnen vanaf vandaag een rit maken in Valtor, een bobsled coaster van de Duitse fabrikant Gerstlauer. Het is de enige achtbaan van dit type in Polen.

Opmerkelijk is dat de baan al in juni 2025 volledig overeind stond. Destijds meldde het park trots dat de laatste baandelen geplaatst waren. Daarna bleef het ruim een jaar stil. Pas nu is de attractie daadwerkelijk in gebruik genomen. Een reden voor het uitstel ontbreekt.

Valtor is de vijfde rollercoaster van Mandoria. De familieachtbaan - een kopie van Tiki-Waka in Walibi Belgium - heeft een lengte van 600 meter en een hoogte van 23 meter. In plaats van een lange trein rijden losse karretjes voor vier personen over de baan. Bezoekers met een lengte vanaf 1 meter mogen instappen.



Buitengebied

De attractie is onderdeel van het nieuwe buitengebied van Mandoria. Het Poolse park stond jarenlang bekend als een volledig overdekt pretpark. Met de uitbreiding komen steeds meer attracties in de openlucht.



Voor Valtor werd een achtergrondverhaal bedacht waarin de voertuigen een verdedigingsmachine voorstellen die een nederzetting moet beschermen tegen roofdieren. Daarom kregen de karretjes de vorm van wilde zwijnen.