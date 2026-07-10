Karls Erlebnis-Dorf Oberhausen

Klap voor nieuw pretpark: opening op het laatste moment uitgesteld

VIDEO Het nieuwe pretpark Karls Erlebnis-Dorf in Oberhausen, vlakbij de Nederlandse grens, gaat toch niet volgende week open. De geplande opening op woensdag 15 juli is met een week uitgesteld naar woensdag 22 juli. De hittegolf van afgelopen maand heeft roet in het eten gegooid.

Tot het laatste moment hield Karls vol dat de oorspronkelijke planning haalbaar was. Nu laat het park weten dat er meer tijd nodig is om het terrein af te werken. In een verklaring spreekt men over "liefde voor detail".

Directeur Robert Dahl wijt de vertraging vooral aan het extreme weer van eind juni, toen de temperaturen opliepen tot ongeveer 40 graden. Daardoor liepen de werkzaamheden vertraging op. De warmte zou het bouwtempo flink hebben afgeremd. Ook wil Karls extra tijd nemen om medewerkers in te werken.



Keuringen

Dahl zegt dat het park technisch gezien vrijwel gereed is en dat de benodigde keuringen op tijd afgerond zouden zijn. Toch vond de directie het te krap om medewerkers alle attracties en werkprocessen vooraf goed te laten testen en oefenen.



De bouwplaats naast winkelcentrum Westfield Centro is nog altijd een drukte van belang. Volgens Karls zijn er momenteel ongeveer 650 bouwvakkers aan het werk. Zij kregen vrijdag te horen dat de opening een week opschuift. Als bedankje voor hun inzet worden ze uitgenodigd voor een barbecue.



Kinderachtbaan

Karls Erlebnis-Dorf Oberhausen wordt de eerste vestiging van de pretparkketen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het gratis toegankelijke familiepark krijgt ongeveer twintig attracties. Bezoekers betalen alleen voor een deel van de rides, waaronder de kinderachtbaan Erdbeer-Raupenbahn en de vliegtuigmolen Erdbeer-Döner.