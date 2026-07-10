Disneyland Paris

Gigantisch vuurwerkspektakel in Disneyland Paris geschrapt door hittegolf

Het grote vuurwerkspektakel dat Disneyland Paris dinsdag 14 juli zou opvoeren ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag Quatorze-Juillet gaat niet door zoals gepland. Vanwege beperkingen van de lokale autoriteiten in verband met de hittegolf is besloten al het vuurwerk te schrappen.

Voor de speciale Bastille Day-show was een nieuwe voorstelling aangekondigd waarin bezoekers met Tinkelbel een reis rond de wereld zouden maken langs bekende Disney- en Pixar-verhalen. Die show gaat wel door, maar zonder vuurwerk. Drones blijven onderdeel van de voorstelling, mits de weersomstandigheden dat toelaten.

Disneyland Paris laat weten dat de weersituatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Als de omstandigheden verslechteren of de overheid aanvullende maatregelen oplegt, kan de show alsnog verder worden aangepast of volledig worden geannuleerd.



Tales of Magic

Ook de reguliere avondshows worden tijdelijk aangepast. Disney Tales of Magic in Disneyland Park en Disney Cascade of Lights in Disney Adventure World vinden van vrijdag 10 juli tot en met woensdag 15 juli plaats zonder pyrotechnische effecten. Bij Tales of Magic werden eerder al de drones weggehaald.



De aanpassing staat niet op zichzelf. Door de aanhoudende hitte en droogte zijn in Frankrijk al op grote schaal vuurwerkshows voor 14 juli geschrapt of aangepast. In verschillende departementen hebben autoriteiten vuurwerk volledig verboden vanwege het verhoogde risico op natuurbranden.