Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Disneyland Paris

Gigantisch vuurwerkspektakel in Disneyland Paris geschrapt door hittegolf

Vandaag, 19.06 uur

Het grote vuurwerkspektakel dat Disneyland Paris dinsdag 14 juli zou opvoeren ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag Quatorze-Juillet gaat niet door zoals gepland. Vanwege beperkingen van de lokale autoriteiten in verband met de hittegolf is besloten al het vuurwerk te schrappen.

Voor de speciale Bastille Day-show was een nieuwe voorstelling aangekondigd waarin bezoekers met Tinkelbel een reis rond de wereld zouden maken langs bekende Disney- en Pixar-verhalen. Die show gaat wel door, maar zonder vuurwerk. Drones blijven onderdeel van de voorstelling, mits de weersomstandigheden dat toelaten.

Disneyland Paris laat weten dat de weersituatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Als de omstandigheden verslechteren of de overheid aanvullende maatregelen oplegt, kan de show alsnog verder worden aangepast of volledig worden geannuleerd.

Tales of Magic
Ook de reguliere avondshows worden tijdelijk aangepast. Disney Tales of Magic in Disneyland Park en Disney Cascade of Lights in Disney Adventure World vinden van vrijdag 10 juli tot en met woensdag 15 juli plaats zonder pyrotechnische effecten. Bij Tales of Magic werden eerder al de drones weggehaald.

De aanpassing staat niet op zichzelf. Door de aanhoudende hitte en droogte zijn in Frankrijk al op grote schaal vuurwerkshows voor 14 juli geschrapt of aangepast. In verschillende departementen hebben autoriteiten vuurwerk volledig verboden vanwege het verhoogde risico op natuurbranden.

Meer Disneyland Paris
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be