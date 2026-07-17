Koninklijke Burgers' Zoo

Nieuwe show in Burgers' Zoo deze zomer: hoofdrolspelers jagen op mysterieuze woestijnschat

VIDEO Burgers' Zoo presenteert vanaf zaterdag 18 juli dagelijks een nieuwe theatershow over een schattenjacht in de Amerikaanse rotswoestijn. De voorstelling - Zoë & Silos: De Desert Musical - wordt vijf keer per dag opgevoerd, midden in het Arnhemse dierenpark.

De hoofdrollen zijn voor Zoë en Silos, twee personages die al jaren worden gebruikt voor shows van de dierentuin. Het duo krijgt een mysterieuze kaart in handen die naar een verborgen schat zou leiden. Tijdens de zoektocht ontmoeten de avonturiers verschillende woestijndieren. Die helpen hen met hun eigen kwaliteiten verder.

De voorstelling is gebaseerd op de vernieuwde Desert van Burgers' Zoo. Deze overdekte rotswoestijn werd vorige week heropend na een maandenlange verbouwing. Het gebied kreeg onder meer nieuwe verblijven, een andere wandelroute en een nieuwe hoofdingang.



Van Hoorne Studios

Burgers' Zoo werkt voor de productie opnieuw samen met Van Hoorne Studios, net als voorgaande jaren. De musical van zo'n 25 minuten is tot en met zondag 23 augustus dagelijks te zien in het Auditorium van het Safari Meeting Centre, zonder bijbetaling. De aanvangstijden zijn 11.00, 12.00, 13.30, 14.30 en 15.30 uur.