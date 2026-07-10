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Attractie- en Vakantiepark Slagharen

40 meter hoge attractie Slagharen na meer dan een half jaar weer open

Vandaag, 15.19 uurBeeld: Theme Park Science

Een 40 meter hoge attractie in Attractiepark Slagharen is weer open. Het afgelopen half jaar moesten bezoekers van het Overijsselse pretpark de Free Fall missen. Winterse werkzaamheden hadden vertraging opgelopen. Vanaf vandaag is de vrijevaltoren weer operationeel.

De Free Fall was begin januari voor het laatst in bedrijf. Daarna startte een grote onderhoudsbeurt, die eigenlijk begin april weer afgerond had moeten worden. Bij aanvang van het nieuwe seizoen ontbraken echter nog noodzakelijke onderdelen.

"Voor de reparatie van deze attractie zijn wij afhankelijk van de levering van diverse onderdelen waar een langere levertijd op zit dan normaal", viel te lezen op een bord bij de ingang van de wachtrij. Nu, ruim zes maanden na de sluiting, functioneert de Free Fall weer zoals het hoort.

El Torito
De blikvanger, geopend in 2003, is afkomstig van de Italiaanse fabrikant Fabbri. Per rit is er plaats voor twaalf personen. Het is nog wel wachten op de terugkeer van een andere Slagharen-klassieker. Men werkt nog aan de polyp El Torito, die eind augustus vorig jaar stilviel.

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