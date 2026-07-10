Efteling

Tweede baan Joris en de Draak nu ook uitgevallen: Efteling-attractie voorlopig dicht

FOTO'S De Efteling houdt Joris en de Draak tot nader order gesloten. Nadat de afgelopen weken al één van de twee banen buiten gebruik was vanwege een probleem met de constructie, zijn nu beide banen dicht. Wanneer bezoekers weer een ritje kunnen maken, is op dit moment niet duidelijk.

Voor de Efteling komt de sluiting op een pijnlijk moment: het hoogseizoen komt de komende weken op stoom, met de hoogste bezoekersaantallen van het jaar. Voorlopig zal men duizenden thrillseekers per dag teleur moeten stellen bij de populaire houten rollercoaster.

Sinds begin juni waren alleen de Water-treinen actief. De Vuur-treinen stonden stil vanwege onaangekondigde werkzaamheden. Later bleek dat er een ernstig probleem was ontstaan bij de zogeheten titan track aan de Vuur-kant: stalen delen van de baan, die jaren geleden zijn geïnstalleerd om slijtage te verminderen.



Scheuren

In die titan track zijn scheuren ontstaan. Eerst was alleen sprake van scheuren bij de Vuur-baan, nu is ook de Water-kant gesneuveld. Een maatregel die bedoeld was om de attractie minder onderhoudsgevoelig te maken, is ironisch genoeg nu dus juist de oorzaak van langdurige uitval.



Op foto's waren eerder lijmklemmen te zien. Kennelijk heeft dat niet geleid tot een oplossing. Medewerkers van Joris en de Draak hebben te horen gekregen dat ze de komende tijd elders worden ingezet. Ook zij hebben nog geen idee wanneer ze weer bij de dubbele race-achtbaan aan het werk kunnen.



Vervelend

Een woordvoerder van de Efteling bevestigt tegenover Looopings alleen dat er op dit moment problemen zijn met beide banen. Hij noemt dat "heel vervelend". "We maken een plan van aanpak, want we willen natuurlijk zo snel mogelijk weer open voor onze gasten." Joris en de Draak werd gebouwd door de Amerikaanse firma Great Coasters International.







