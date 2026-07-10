Efteling

Incident op bouwplaats Raveleijn in de Efteling: medewerker onder stroom

Bij werkzaamheden rond Raveleijn in de Efteling heeft zich vanochtend een incident voorgedaan. Rond 11.40 uur werd een ambulance opgeroepen omdat een medewerker onder stroom was komen te staan. Het slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed.

De showarena van Raveleijn wordt momenteel verbouwd. Eind dit jaar gaat een nieuwe stuntvoorstelling in première. Tegelijkertijd opent een thrillride in hetzelfde thema. Begin dit jaar brak al een brandje uit op de bouwplaats. Vandaag ging het opnieuw mis op het terrein.

"Een medewerker van een externe partij is in aanraking gekomen met elektriciteit", legt een woordvoerder van het attractiepark uit. De ambulance kwam uit voorzorg ter plaatse. Vervolgens is het personeelslid nagekeken. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis, aldus de voorlichter. De persoon in kwestie is naar huis gegaan.



