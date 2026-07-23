PortAventura World

PortAventura opent piratenbaai met bijzondere watercoaster

FOTO'S Het Spaanse pretparkresort PortAventura World heeft een piratengebied van ruim 5000 vierkante meter in gebruik genomen, met een waterattractie die wordt gepresenteerd als een Europese primeur. Coral Bay - La Leyenda Perdida is de nieuwste uitbreiding van Caribe Aquatic Park, het waterpark van de vakantiebestemming in Salou.

Het gebied, vormgegeven als een oude piratenbaai, ging vandaag officieel open voor bezoekers. Tussen de attracties staan onder meer boten, tonnen, kratten en andere resten van een verzonnen piratennederzetting. Blikvanger is Cyclone, een familieglijbaan van het type watercoaster. Bezoekers leggen de baan af in grote gele banden.

PortAventura noemt het de tweede watercoaster van deze soort ter wereld. Een ander onderdeel is Pirate Bay, een zwembad met obstakels boven en in het water. Zo kunnen badgasten balanceren, klimmen en slingeren. Men spreekt over "het eerste multifunctionele avonturenbad ter wereld".



The Crab

Daarnaast telt Coral Bay een toren met vijf glijbanen: The Crab. De verschillende routes hebben uiteenlopende kleuren en vormen. Voor jonge kinderen is er Splash Port, een kleine waterspeelplaats met interactieve elementen. Bij de piratenbaai horen ook ligweides en een nieuw horecapunt met de naam El Bucanero.















