Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
PortAventura World

PortAventura opent piratenbaai met bijzondere watercoaster

Vandaag, 17.03 uur

FOTO'S Het Spaanse pretparkresort PortAventura World heeft een piratengebied van ruim 5000 vierkante meter in gebruik genomen, met een waterattractie die wordt gepresenteerd als een Europese primeur. Coral Bay - La Leyenda Perdida is de nieuwste uitbreiding van Caribe Aquatic Park, het waterpark van de vakantiebestemming in Salou.

Het gebied, vormgegeven als een oude piratenbaai, ging vandaag officieel open voor bezoekers. Tussen de attracties staan onder meer boten, tonnen, kratten en andere resten van een verzonnen piratennederzetting. Blikvanger is Cyclone, een familieglijbaan van het type watercoaster. Bezoekers leggen de baan af in grote gele banden.

PortAventura noemt het de tweede watercoaster van deze soort ter wereld. Een ander onderdeel is Pirate Bay, een zwembad met obstakels boven en in het water. Zo kunnen badgasten balanceren, klimmen en slingeren. Men spreekt over "het eerste multifunctionele avonturenbad ter wereld".

The Crab
Daarnaast telt Coral Bay een toren met vijf glijbanen: The Crab. De verschillende routes hebben uiteenlopende kleuren en vormen. Voor jonge kinderen is er Splash Port, een kleine waterspeelplaats met interactieve elementen. Bij de piratenbaai horen ook ligweides en een nieuw horecapunt met de naam El Bucanero.







Meer PortAventura World
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be