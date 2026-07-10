Phantasialand

Grote stap voor uitbreiding Phantasialand: gemeente geeft groen licht voor onderzoek

De uitbreiding van Phantasialand is een stap dichterbij gekomen. De plancommissie van de Duitse stad Brühl heeft donderdagavond ingestemd met de start van een planologische procedure, waardoor de mogelijke uitbreiding van het attractiepark voortaan inhoudelijk onderzocht kan worden.

Daarmee is nog geen definitief besluit genomen over de bouwplannen. Wel kan de gemeente nu concrete onderzoeken laten uitvoeren naar de gevolgen voor onder meer natuur, verkeer, wateroverlast en de economie. De kosten van die onderzoeken komen voor rekening van Phantasialand.

Het pretpark wil al meer dan twintig jaar uitbreiden op een naastgelegen terrein van ongeveer 14 hectare, waar nu natuurgebied Ententeich ligt. Eerder werd een besluit over het opstarten van de procedure uitgesteld na protesten en felle politieke discussies.



Demonstranten

Voor de vergadering verzamelden zich opnieuw ongeveer 250 demonstranten bij het stadhuis van Brühl. Zij protesteerden tegen de mogelijke bebouwing van het natuurgebied. Actiegroep NSG Ententeich kondigde direct na de stemming aan een burgerreferendum te willen starten. Daarvoor moeten ongeveer 2500 handtekeningen worden verzameld.



In de komende fase moet Phantasialand eerst precies aangeven wat het op de uitbreidingslocatie wil bouwen. Op basis daarvan worden verschillende onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld naar de gevolgen voor beschermde diersoorten en de kans op overstromingen.



Gemeenteraad

Pas nadat die onderzoeken zijn afgerond, kan de gemeente een bestemmingsplan en een aangepast omgevingsplan voor het gebied opstellen. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een definitief politiek besluit over de uitbreiding.



Als het project doorgaat, is Phantasialand op grond van een eerdere overeenkomst met de deelstaat Noordrijn-Westfalen verplicht om elders een natuurcompensatie van ongeveer 38 hectare aan te leggen door nieuw bos te planten.