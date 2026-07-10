Europa-Park Resort

Even schrikken in Europa-Park: houten achtbaan begint te smeulen

In Europa-Park heeft de brandweer moeten ingrijpen toen de houten achtbaan Wodan begon te smeulen. Dat gebeurde gistermiddag, iets voor 18.00 uur. Er was sprake van rookontwikkeling in de buurt van de liftheuvel, waarna de attractie werd gesloten. Het Duitse pretpark heeft een beladen geschiedenis als het om branden gaat.

In 2018 verwoestte een grote vuurzee delen van de themagebieden Scandinavië en Nederland, terwijl in 2023 opnieuw een grote brand uitbrak waarbij onder meer achtbaan Alpenexpress Enzian en waterbaan Tiroler Wildwasserbahn zwaar werden getroffen. In het geval van Wodan bleef het donderdag beperkt tot rookontwikkeling, bevestigt een woordvoerder.

Hij spreekt over "lichte rookontwikkeling, veroorzaakt door een tot dusver onbekende oorzaak". Er raakten geen personen gewond en er is geen materiële schade ontstaan. Voorbijgangers konden zien hoe brandweerlieden de baan nat aan het spuiten waren.



Vrijgegeven

Hoewel de oorzaak niet duidelijk is geworden, vindt Europa-Park het verantwoord om de rollercoaster weer in gebruik te nemen. "Na de vereiste controles is de attractie weer volledig vrijgegeven voor regulier gebruik", vertelt de voorlichter aan Looopings.



Opvallend genoeg deed zich in mei 2022 een vergelijkbaar incident voor bij de Efteling-achtbaan Joris en de Draak, eveneens een houten coaster van de Amerikaanse fabrikant Great Coasters International. Toen bleek vóór openingstijd een deel van de baan te zijn gaan smeulen door een onbekende oorzaak, waardoor een reparatie noodzakelijk was.



