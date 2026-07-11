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Efteling

In Efteling-restaurant Mystique is het krijgen van de rekening nu ook een beleving

Vandaag, 15.01 uur

De Efteling heeft een bijzonder element toegevoegd aan Mystique, het chique finediningrestaurant in het Efteling Grand Hotel. Daar kan het ontvangen van de rekening voortaan ook een beleving zijn. Na een avondje dineren wordt de rekening in sommige gevallen gepresenteerd in de vorm van een spelletje.

Medewerkers kunnen ervoor kiezen om de rekening op de gebruikelijke wijze te brengen, óf om een mysterieuze koker met een letterslot te overhandigen. In dat laatste geval zullen gasten eerst een puzzel moeten oplossen om de rekening te bemachtigen. Daarvoor krijgen ze wel een hint van het personeel.

Een diner bij Mystique draait om een verrassingsmenu van drie of vier gangen, aangevuld met drie of vier amuses naar keuze. De tussengerechten bevatten subtiele knipogen naar de Efteling. Ze worden regelmatig vernieuwd. Recent introduceerde men nog eetbare goudklompjes met chocolade - gebaseerd op Baron 1898 - als voorproefje op het dessert.

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