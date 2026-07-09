Pairi Daiza

Schadelijke kevers ontdekt in tropische kas Pairi Daiza: autoriteiten grijpen direct in

In dierenpark Pairi Daiza zijn voor het eerst in België twee exemplaren van een schadelijke exotische schorskever aangetroffen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft daarom het toezicht in de Waalse dierentuin onmiddellijk aangescherpt.

De twee kevers van de soort Xyleborus ferrugineus werden gevangen in een val in Edenya, de overdekte tropische serre van het Belgische dierenpark. De Europese Unie beschouwt de soort als een quarantaineorganisme vanwege de mogelijke schade aan houtachtige planten.

De piepkleine bruine kevers zijn slechts 1 tot 3 millimeter groot. Ze vormen geen gevaar voor mensen of dieren, maar kunnen zich ingraven in bomen en struiken, waaronder dennen, eiken en beuken. Als de soort zich zou vestigen, kan dat economische gevolgen hebben voor de houtsector.



Tweeënhalve week

Volgens het FAVV zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat de kevers zich in of rond Pairi Daiza hebben verspreid. Tot nu toe zijn twee exemplaren gevangen, met een tussenpoos van ongeveer tweeënhalve week. Nader onderzoek moet uitwijzen of het om losse gevallen gaat of dat er meer kevers aanwezig zijn.



Om elk risico op verspreiding te beperken, zijn extra vallen geplaatst en worden gevoelige planten gericht geïnspecteerd. Ook worden gevangen insecten in een laboratorium onderzocht. Voor bezoekers verandert voorlopig niets.



Nederland

De exotische schorskever komt van nature voor in (sub)tropische gebieden van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. De vondst in Pairi Daiza is de eerste officiële waarneming van de soort in België. Eerder werd de kever al aangetroffen in onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië.