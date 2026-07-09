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Efteling

Grote boomtak stort naar beneden in de Efteling: bezoekers komen met de schrik vrij

Vandaag, 16.31 uur

FOTO'S Bezoekers van de Efteling zijn dinsdagmiddag ontsnapt aan een ongeluk in het Sprookjesbos. Een grote boomtak kwam naar beneden bij een bankje naast het sprookje van Doornroosje, waar op dat moment mensen zaten. De aanwezigen kwamen met de schrik vrij: er vielen geen gewonden.

Dat meldt een ooggetuige aan Looopings. Het incident vond plaats op het vorig jaar aangelegde wandelpad tussen de Heksenpoort en het Kabouterdorp. Vermoedelijk is de tak losgeraakt tijdens de zware storm die de Efteling eind juni trof.

Naar aanleiding van het noodweer zijn alle bomen in het park gecontroleerd en waar nodig gesnoeid. Toch kwam de tak deze week, ondanks de geringe wind, alsnog naar beneden.

Opgevangen
Een Efteling-woordvoerder laat aan Looopings weten dat de betrokken bezoekers goed zijn opgevangen door medewerkers. Na het voorval werd de looproute uit voorzorg aan beide kanten afgesloten. Het Kabouterdorp is nog bereikbaar via het kasteel zelf en het pad erachter.





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