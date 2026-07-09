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Disneyland Paris

Bizar voorval in Disneyland Paris: man poept in de bosjes, beveiliging grijpt in

Vandaag, 14.18 uurBeeld: Jules Rides, Berry walet

VIDEO In Disneyland Paris heeft zich woensdagavond een bizar voorval voorgedaan. Een bezoeker met hoge nood besloot de bosjes in te lopen om een grote boodschap te doen. Voorbijgangers zagen hoe een man over een hek heen stapte, om vervolgens gehurkt in de struiken te gaan zitten, met zijn broek op zijn knieën.

Daar liet hij zijn darmen de vrije loop. Het incident vond plaats in Disney Village, het vrij toegankelijke restaurant- en winkelgebied naast de Disney-parken. De man ging letterlijk en figuurlijk van het pad af in een perkje tussen de bagagecontrole en souvenirwinkel World of Disney. Dat gebeurde rond 18.40 uur.

Omstanders vertellen aan Looopings dat de man zich na afloop wel met blaadjes schoonveegde. Niet veel later werd hij door beveiligingsmedewerkers meegenomen. Het is niet duidelijk of de situatie nog gevolgen voor hem heeft gehad. Overigens bevinden zich gewoon gratis toiletten in Disney Village.



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