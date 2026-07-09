Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland onthult details over nieuw piratenrestaurant: volgende week open

FOTO'S Het nieuwe piratenrestaurant in Plopsaland Belgium gaat open op vrijdag 17 juli. Dat heeft het Vlaamse attractiepark bekendgemaakt. Tegelijkertijd zijn meer details naar buiten gekomen over de invulling van de gloednieuwe Piratengrill, waarin ruim 3 miljoen euro is geïnvesteerd.

De Piratengrill vervangt het gelijknamige oude restaurant dat eind vorig jaar werd gesloopt. Net als voorheen staat het etablissement in het teken van Studio 100-personage Piet Piraat. De nieuwe locatie moet echter meer zijn dan een eetgelegenheid.

In het belevingsrestaurant worden bezoekers ontvangen door de zogenoemde Zeemanscrew. Ze nemen plaats in een piratendecor met meer dan 150 bewegende ledkaarsen, opgehangen schepen en speciale themamuziek. Aan het interieur wordt nog de laatste hand gelegd. Centraal staat een grote open grill.



Delen

Daar worden kip, spareribs, brochettes, entrecote, gamba's, gepofte aardappelen en vegetarische gerechten bereid. De menukaart is ontwikkeld met culinair ondernemer Sam D'Huyvetter, die gespecialiseerd is in koken op houtvuur. Plopsa zet in op het concept van family dining: gerechten zijn bedoeld om samen te delen.



De opvallendste optie op de kaart is de Tafel van de Kapitein: een gezamenlijke maaltijd voor minimaal twee personen, voor 35 euro per persoon. Ook de desserts verwijzen naar de wereld van Piet Piraat. Zo staat Brokkenpap op het menu, omschreven als een variant op rijstpap met gekaramelliseerde pecannoten. Kinderen ontvangen na afloop een piratentattoo.



Culinaire beleving

"Met de Piratengrill wil Plopsaland Belgium een nieuwe stap zetten in de culinaire beleving van het park", zegt men over het bedieningsrestaurant. "Het restaurant is geen klassiek parkrestaurant, maar een totaalervaring waarin sfeer, thematisering, gastvrijheid en samen genieten centraal staan."



Een tafel reserveren is nu online mogelijk. Volgend voorjaar moet het restaurant ook toegankelijk worden voor bezoekers die geen toegangsticket voor het pretpark hebben, zodra het nieuwe entreegebied Plopsa Plaza in gebruik wordt genomen.



































