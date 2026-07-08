Kermis

Man gewond bij opbouw van 40 meter hoge kermisattractie in Brabant

Een man is woensdagmiddag gewond geraakt tijdens de opbouw van een kermisattractie in het centrum van het Brabantse dorp Oisterwijk. Het slachtoffer moest met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht worden.

Het ongeval vond plaats bij de attractie Hell Raiders op De Lind, voor het oude gemeentehuis. Het gaat om een 40 meter hoge booster van de Italiaanse fabrikant Fabbri. Hoe de man gewond is geraakt, is nog niet duidelijk.

Na de melding kwamen de politie en een ambulance ter plaatse. Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer op de locatie, waarna hij naar het ziekenhuis is vervoerd. Hell Raiders wordt opgebouwd voor de kermis in Oisterwijk, die plaatsvindt van vrijdag 10 juli tot en met woensdag 15 jul.