Efteling

Efteling bouwt spectaculaire lanceerachtbaan van 50 miljoen euro: Missie Luminar, open in 2029

VIDEO De Efteling gaat een sensationele lanceerachtbaan bouwen van maar liefst 50 miljoen euro. In het entreegebied, vlakbij het Huis van de Vijf Zintuigen en het Efteling Theater, opent in 2029 een suspended launch coaster. Dat is een gelanceerde achtbaan met karretjes onder de baan. De attractie gaat Missie Luminar heten. Dat maakt de Efteling vanochtend bekend.

Looopings kon eerder al melden dat het Kaatsheuvelse attractiepark bezig was met plannen voor een zogeheten thrill glider: een innovatief nieuw achtbaantype van de Nederlandse fabrikant Vekoma. Daarin nemen waaghalzen voorovergebogen plaats op voertuigen in de vorm van motoren, onder de rail. Missie Luminar wordt inderdaad zo'n thrill glider, met een topsnelheid van circa 80 kilometer per uur.

De Efteling ontwikkelt een achtergrondverhaal dat draait om een wetenschappelijk instituut. Bezoekers gaan als "missionaut" op missie met als ultieme doel om de lichtbarrière te doorbreken. Een rit start met een spectaculaire lancering vanuit het instituut. Daarna volgt een "zinderend avontuur vol snelheid, verrassende elementen en meerdere momenten van gewichtloosheid".



Ontdekkingsreizen

Elke trein telt achttien zitplaatsen. De rit gaat naar verwachting ruim twee minuten duren. Dat is vrij lang. Zo duurt een ritje in Baron 1898 slechts een minuut. Vogel Rok is na ruim anderhalve minuut weer voorbij. "In de omgeving van de attractie voelen bezoekers straks de sfeer van wonderlijke natuurfenomenen, experimenten en ontdekkingsreizen van de negentiende eeuw", laat de Efteling weten.



Missie Luminar wordt de duurste attractie in de bijna 75-jarige geschiedenis van het park. Tot nu toe deelden Danse Macabre en Symbolica die titel, met een prijskaartje van elk 35 miljoen euro. Het is voor het eerst sinds de komst van Baron 1898 - nu elf jaar geleden - dat wordt geïnvesteerd in een spectaculaire thrillride.











Space Mountain

Hoofdontwerper Sander de Bruijn ontwikkelde een concept dat aansluit bij het Eiland van de Vijf Zintuigen, het entreegebied waar ook het Efteling Theater, het Efteling Grand Hotel en watershow Aquanura te vinden zijn. Hij lijkt inspiratie geput te hebben uit de Disney-klassieker Space Mountain: De la Terre à la Lune, de eerste versie van Hyperspace Mountain in Disneyland Paris.



Tussen 1995 en 2005 maakten bezoekers een reis van de aarde naar de maan, gebaseerd op een boek van Jules Verne. Een gigantisch kanon schoot hen de ruimte in. De stijl van Missie Luminar heeft ook iets weg van de achtbanen Voltron Nevera in het Duitse Europa-Park en The Ride to Happiness by Tomorrowland in het Belgische Plopsaland.



Sciencefiction

Opvallend is dat de Efteling het gedachtegoed van Anton Pieck hier loslaat. De grondlegger van het Sprookjesbos had weinig op met sciencefiction en technologische fantasieën. Directeur Fons Jurgens noemt Missie Luminar "uniek en bijzonder" en "een fantastische aanvulling op ons aanbod van thrillrides".







"Dit specifieke soort achtbaan is nieuw voor de Efteling", zegt hij. "De topsnelheid loopt op tot 80 kilometer per uur, maar gaat voor je gevoel misschien nog sneller." Jurgens geeft toe dat de opening nog even op zich laat wachten. "Maar we kijken uit naar de eerste reacties van onze bezoekers."



Oude vuilstort

Op de toekomstige plek van de achtbaan, achter het Efteling Theater, is nu nog een logistiek magazijn gevestigd. Daaronder bevindt zich een oude vuilstort. Na de zomer start het saneren van het gebied. Dat wordt een kostbare operatie, die meerdere maanden in beslag zal nemen. Pas als het afval is opgeruimd, kan men beginnen met het bouwrijp maken van het terrein.



Het Eiland van de Vijf Zintuigen moet uitgroeien tot "een bruisende plek van reizen, aankomst en vertrek, waar voor iedere bezoeker iets te ontdekken is". Wie de Efteling vanaf 2029 binnenstapt, ziet direct achtbaantreinen voorbijrazen. Op een vrijgegeven tekening van De Bruijn is in ieder geval één inversie te spotten. Wat ook opvalt, is dat gebruikgemaakt wordt van bijzondere steunpilaren in thema. Meer details over het ritverloop volgen later.