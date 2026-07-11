Efteling

Nieuwe instapmethode bij Efteling-achtbaan Baron 1898: 'Efficiënter en sneller'

FOTO'S De Efteling test een nieuwe instapmethode bij achtbaan Baron 1898. Bezoekers worden daarbij op een andere manier over de treinen verdeeld. Dat moet zorgen voor een efficiënter proces, waardoor de capaciteit van de populaire attractie stijgt. De aparte wachtrij voor single riders blijft vooralsnog dicht.

Voorheen konden waaghalzen kiezen voor een reguliere wachtrij en een wachtrij voor single riders. Net vóór het binnengaan van het stationsgebouw kregen bezoekers in de reguliere rij te horen waar in de trein ze plaats konden nemen: rij één, rij twee of rij drie.

Medewerkers deelden daarvoor speciale kaartjes uit. Lege plekken werden opgevuld met single riders. Per voorshow werden vervolgens twee groepen samengesteld: Ploeg A en Ploeg B. Beide groepen telden precies genoeg bezoekers om twee treinen volledig te vullen.



Kluisjes

Er is in de huidige situatie geen aparte rij meer voor single riders. In plaats daarvan worden bezoekers door het personeel opgesplitst in twee andere groepen: één groep voor de voorste rij van de trein en één groep voor de tweede en derde rij. Wie op rij één plaatsneemt, laat bagage achter in het station. Anderen passeren de nieuwe, automatische kluisjes.



"Zoals we dat bij al onze attracties regelmatig doen, kijken we ook bij Baron 1898 voortdurend hoe we de doorstroming en de beleving voor onze gasten verder kunnen verbeteren", zegt een woordvoerder over de situatie. De komst van de nieuwe bagagekluizen was dit keer de aanleiding.



Meer gasten per uur

"Dit hebben we aangegrepen om ook het instapproces opnieuw te bekijken." Er zijn aanpassingen gedaan "zodat de verschillende stappen in het proces beter op elkaar aansluiten". "In de praktijk betekent dit dat we gasten efficiënter kunnen laten doorstromen, waardoor treinen sneller gevuld kunnen worden en de attractie meer gasten per uur kan ontvangen."



Op dit moment wordt de werkwijze uitgebreid getest, aldus de voorlichter. "Volgende week evalueren we de resultaten met het betrokken team en bepalen we het vervolg." In tegenstelling tot eerdere twijfelachtige experimenten bij de Python, lijkt de kans groot dat dit systeem wel definitief wordt ingevoerd.























