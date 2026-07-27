Avonturenpark Hellendoorn

Gestolen dino-ei zorgt voor chaos in nieuwe duikshow Avonturenpark Hellendoorn

FOTO'S Een gestolen dinosaurusei vormt deze zomer de rode draad in een nieuwe duikshow van Avonturenpark Hellendoorn. De voorstelling Kamp Oerland bevat stunts, humor, een achtervolging en sprongen van tientallen meters hoogte.

De show speelt zich af op de vakantieplek van de bewoners van het nieuwe themagebied Oerland. Hellendoorn-gezicht Kareltje de Kok bewaakt daar het kostbare ei van een grote dinosaurus. Als het verdwijnt, dreigt het jubileumfeest voor het negentigjarige attractiepark niet door te gaan.

Het ei wordt gestolen terwijl Kareltje met het publiek praat. Daarna zetten de stuntmannen de achtervolging in. Uiteindelijk belandt het gestolen voorwerp op de bodem van het water. De bijbehorende dinosaurus steekt tijdens de voorstelling enkele keren de kop boven het water uit.



Eindsprong

Naast de nieuwe verhaallijn keren bekende onderdelen van de traditionele High Dive & Stuntshow terug. Zo staat er wederom een eindsprong vanaf 25 meter op het programma. Ook een vuurduik maakt opnieuw deel uit van de productie.



Kamp Oerland is nog tot en met zondag 30 augustus dagelijks te zien. Als Kareltje vrij is, neemt een hulpje zijn plaats in: Jasmijn of Pet. De duikshow sluit aan bij Oerland, het themagebied waar Hellendoorn eerder dit jaar de attractie OerKracht opende. Vorig jaar stond de duikvoorstelling nog in het teken van piraten.























































