Efteling

Efteling-ontwerper licht tipje van de sluier op over grote nieuwe attractie: moet over tweeënhalf jaar opengaan

AUDIO Efteling-ontwerper Sander de Bruijn werkt momenteel aan een grote nieuwe attractie, die over ongeveer tweeënhalf jaar open moet gaan. Dat laat hij terloops vallen in een aflevering van de podcast Het Geheim van de Efteling, gepresenteerd door Paul de Leeuw. Hoewel De Bruijn te gast was om over het Sprookjesbos te vertellen, werd hij ook gevraagd naar een losstaand project waar hij zich momenteel mee bezighoudt.

De ontwerper - tevens manager van de ontwerpafdeling - zegt dat hij momenteel werkt aan zijn droomproject. "Voor mezelf en voor de Efteling", aldus De Bruijn, die benadrukt dat hij nog nooit zo'n leuke attractie heeft mogen ontwerpen. "Het is fantastisch." Maar, zo geeft de ontwerper aan: "Ik mag er denk ik helemaal niks over zeggen."

Medegast Margriet Sitskoorn, een neuropsychologe, vraagt zich af welke emotie bezoekers straks gaan ervaren. Daar laat De Bruijn zich wel over uit. "Heel heftig", antwoordt hij. "Ik vind het heel spectaculair. Ik weet zeker dat je er gelukkig uitkomt." De Leeuw merkt dat de ontwerper "ontploft van geluk". "Omdat ik weet wat het kan worden", luidt het antwoord.



Vijf jaar

De Bruijn zit naar eigen zeggen "midden in het proces". "Een attractie bouwen duurt zo'n vijf jaar. We zitten nu in tweeënhalf." Dat zou betekenen dat de attractie over nog eens tweeënhalf jaar af kan zijn, dus eind 2028. De Efteling heeft er zelf nog niets over bekendgemaakt.



Wel weten we dankzij ingewijden dat er plannen klaarliggen voor een spectaculaire nieuwe rollercoaster van de Nederlandse fabrikant Vekoma, die gebouwd moet worden op een terrein achter het Efteling Theater. Het gaat om een innovatief achtbaantype waarbij passagiers voorovergebogen onder de baan hangen: een combinatie van een motorbike coaster en een suspended coaster.