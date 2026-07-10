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Duinrell

Nieuw in Duinrell: Italiaanse ijssalon met meer dan vijftien smaken schepijs

Vandaag, 12.26 uur

FOTO'S Duinrell heeft een nieuwe Italiaanse ijssalon geopend. Op de Promenade van het Wassenaarse attractiepark kunnen bezoekers vanaf nu terecht voor vers schepijs, milkshakes, softijs en ijstaarten. De nieuwe horecalocatie draagt de naam Giulia's Gelato, vernoemd naar de kleindochter van Duinrell-directeur Philip van Zuylen van Nijevelt.

Van Zuylen van Nijevelt verrichtte zelf de officiële opening door het doek van het logo te verwijderen. De ijssalon is toegankelijk voor bezoekers van het attractiepark, het Tikibad en het vakantiepark. Op de menukaart staan meer dan vijftien smaken schepijs.

Bezoekers kunnen kiezen uit vanille, melkchocolade, banaan, stracciatella, After Eight, yoghurt, aardbei, cookies & cream, birthday cake, stroopwafel, pistache, hazelnoot, pecan & caramel, framboos, mango, citroen en passievrucht.

Toppings
Een bolletje kost 2,50 euro. Twee bollen zijn verkrijgbaar voor 4,50 euro, drie bollen voor 6 euro en vier bollen voor 7,50 euro. Tegen meerprijs zijn toppings toe te voegen, waaronder slagroom (1,20 euro), chocoladesaus (1,20 euro), karamel- of aardbeiensaus (0,70 euro), nootjes (0,70 euro), een discodip (0,70 euro) en chocoladevokken (0,70 euro).

Daarnaast verkoopt de ijssalon ambachtelijke milkshakes voor 6,50 euro, samengesteld uit drie ijssmaken naar keuze. Ook staan verschillende softijsproducten op het menu: een softijsmilkshake (4 euro), een kinderhoorn (1,85 euro), een luxe hoorn (2,50 euro), een kleine beker (3 euro) en een grote beker (3,75 euro).



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