Efteling

Bouwer van Efteling Grand Hotel voor de tweede keer failliet

De bouwer van het Efteling Grand Hotel is opnieuw failliet. Het Veldhovense bouwbedrijf Byldis, dat een belangrijk deel van de ruwbouw van het nieuwe Efteling-hotel verzorgde, is voor de tweede keer in minder dan drie jaar failliet verklaard. Daardoor verliezen ongeveer 180 medewerkers hun baan.

Byldis was verantwoordelijk voor de productie en montage van prefab-gevelelementen, vloeren en binnenwanden voor het Grand Hotel. De bouwelementen werden grotendeels in de fabriek gemaakt en vervolgens als kant-en-klare onderdelen op de bouwplaats in elkaar gezet. Die prefab-methode moest de bouw sneller, efficiënter en goedkoper maken.

In de praktijk leidde het ook tot problemen, zowel op technisch als op esthetisch vlak. Het is niet de eerste keer dat financiële problemen bij Byldis gevolgen hebben voor de Efteling. Tijdens de bouw van het Grand Hotel ging het bedrijf al failliet, in september 2023. Daardoor kwam het project stil te liggen.



Vertraging

Pas nadat een nieuwe overeenkomst was gesloten, ging de bouw weer verder. De vertraging werkte door in de planning van het hotel. Het Grand Hotel had oorspronkelijk eind 2024 de deuren moeten openen, maar werd uiteindelijk pas in augustus 2025 officieel in gebruik genomen.



Na het eerste faillissement werd Byldis overgenomen door de Duitse investeringsmaatschappij Mutares. Een doorstart volgde, maar die bleek geen blijvende oplossing. Het bedrijf kampte met grote verliezen en een hoge schuldenlast. Er verdwenen arbeidsplaatsen, een prefab-fabriek in Tilburg ging dicht en een verlieslatende geveltak werd beëindigd.



Curator

Uiteindelijk vroeg Byldis opnieuw uitstel van betaling aan, waarna de rechtbank het faillissement uitsprak. Een curator onderzoekt nu of onderdelen van het bedrijf opnieuw kunnen worden voortgezet. Het Grand Hotel is inmiddels al bijna een jaar open. Het faillissement kan in theorie nog wel gevolgen hebben voor de afhandeling van garantie- en servicewerkzaamheden.



