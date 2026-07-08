Efteling

Efteling onthult onderhoudskalender voor het najaar: lange sluitingen voor Droomvlucht, Joris en de Draak en Danse Macabre

De Efteling heeft de onderhoudskalender voor het najaar bekendgemaakt. Na het hoogseizoen gaan traditiegetrouw verschillende attracties gefaseerd dicht voor werkzaamheden. Dankzij een overzicht op de Efteling-website weten we nu de planning voor de komende maanden.

Drie sluitingen springen eruit: bij Droomvlucht, Danse Macabre en Joris en de Draak. Spookspektakel Danse Macabre zal naar verwachting bijna twee weken buiten gebruik zijn, van maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober.

Droomvlucht gaat volgens de huidige kalender dicht tussen maandag 9 november en vrijdag 4 december: bijna vier weken. We weten dat er intern al langer plannen klaarliggen om de souvenirwinkel bij de uitgang te renoveren.



Houten achtbaan

Ook houten achtbaan Joris en de Draak zal een uitgebreide opknapbeurt ondergaan. Die duurt waarschijnlijk van maandag 30 november tot en met vrijdag 18 december.



Verder zijn De Oude Tufferbaan, de Python, Sirocco, Baron 1898, Max & Moritz, de Gondoletta en de Halve Maen enkele dagen gesloten tussen eind augustus en begin december. Alle data zijn uiteraard nog onder voorbehoud.