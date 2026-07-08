Looping Experiences

Achter Avonturenpark Hellendoorn en Drievliet schuilt voortaan een andere naam

VIDEO De eigenaar van Avonturenpark Hellendoorn en Familiepark Drievliet gaat verder onder een nieuwe naam. Het Franse bedrijf Looping Group heet vanaf nu Looping Experiences. Met de naamswijziging wil het concern naar eigen zeggen beter laten zien dat het inmiddels veel meer omvat dan alleen attractieparken.

De nieuwe bedrijfsnaam gaat gepaard met een vernieuwde huisstijl en een nieuw logo. Ook presenteerde de onderneming een aangepaste merkstructuur, met aparte pictogrammen en kleuren voor verschillende onderdelen van het bedrijf: attractieparken, waterparken, dierenparken, aquaria, educatieve vrijetijdslocaties en verblijfsaccommodaties.

De huisstijl werd ontwikkeld door het Franse creatieve bureau Blackpizza. Looping Experiences exploiteert 21 recreatieparken in acht Europese landen. Jaarlijks ontvangt de groep meer dan 7,5 miljoen bezoekers. Het concern benadrukt dat de namen van de afzonderlijke parken niet veranderen.



Emotie

Topman Laurent Bruloy noemt de naamswijziging een logische volgende stap. "Achter elk bezoek aan een van onze parken schuilt veel meer dan een attractie of activiteit: het is een ervaring, een moment van emotie, ontdekking en verbondenheid dat wordt gedeeld met familie en vrienden", zegt hij.