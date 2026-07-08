Walibi Holland

Nieuwe reclamecampagne Walibi Holland is ontworpen door een fan

FOTO'S Een nieuwe reclamecampagne van Walibi Holland is niet ontworpen door het pretpark zelf, maar door een fan. Sinds deze maand hangen in bushokjes op verschillende plekken in Nederland posters met een illustratie van ene Soumia uit Veenendaal. Zij won een ontwerpwedstrijd van Walibi.

Op de poster prijkt de tekst "Zomer? Walibi", met onderaan een verwijzing naar de website van het pretpark. Verder worden de achtbanen Goliath, YoY en Lost Gravity afgebeeld, net als de vrijevaltoren Space Shot en de entreepoort van Walibi.

De bekende kangoeroemascotte is ook te zien, met een ander uiterlijk dan gebruikelijk. Men schreef de wedstrijd in mei uit. Fans mochten een eigen reclameposter maken voor de zomercampagne, waarbij vrijwel alles was toegestaan: tekeningen, foto's, collages en AI-creaties. Een geldprijs zat er niet in: de winnaar kreeg alleen de eer.















