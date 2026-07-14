Looopings

Tilburgse kermis 2026: tien dagen lang Looopings-merchandise verkrijgbaar

FOTO'S Op de grootste kermis van Nederland is opnieuw Looopings-merchandise te vinden. Bezoekers van de Tilburgse kermis kunnen tien dagen lang terecht bij de kraam van onze partner Pretparkwinkel.nl. Naast Looopings-artikelen wordt daar ook de officiële collectie van de Tilburgse kermis verkocht, aangevuld met algemene kermis- en pretparksouvenirs.

Het volksfeest vindt plaats van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli. Waar de kraam in het verleden enkele dagen open was, gaan de luiken tegenwoordig elke dag open. Het is het vierde en laatste jaar dat Looopings op deze manier vertegenwoordigd wordt op het evenement: Pretparkwinkel.nl heeft al aangekondigd na 2026 de handdoek in de ring te gooien.

De afgelopen maanden stond de cadeauwagen van de leverancier al op de kermis in Den Haag en in Best. Daar werd onder meer een nieuw Looopings-shirt geïntroduceerd. Verder bestaat het Looopings-assortiment momenteel uit een embleem, een magneet en pins. In de huisstijl van de Tilburgse kermis verschenen onder meer pins, vlaggetjes, sokken en sleutelhangers.



Phantom

De gemeente Tilburg geeft Pretparkwinkel.nl dit keer naar verwachting een plek bij het viaduct op de Spoorlaan, in de buurt van de 45 meter hoge thrillride Phantom. Wie geen tijd heeft om langs te komen, kan de items zolang de voorraad strekt ook online bestellen en thuis laten bezorgen.



























