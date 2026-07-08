Momentum Leisure

Nieuwe naam voor Majaland: Nederlandse pretparkgroep introduceert nieuw merk

VIDEO De Nederlandse pretparkgroep Momentum Leisure neemt afscheid van de naam Majaland. De drie bestaande Poolse Majaland-pretparken krijgen vanaf volgend jaar de nieuwe naam Episodia Themepark. Een nieuw attractiepark in de Poolse stad Gliwice, dat in de zomer van 2027 opent, zal direct onder die naam van start gaan.

Met de naamswijziging kiest Momentum voor één overkoepelend merk voor alle huidige en toekomstige parken in Centraal- en Oost-Europa. De onderneming kiest voor een rebranding omdat er steeds meer personages worden geïntroduceerd. Men begon jaren geleden met Studio 100-figuren, maar tegenwoordig wordt bijvoorbeeld ook intensief samengewerkt met Nickelodeon en De Smurfen.

Voor de ontwikkeling van het nieuwe merk ging Momentum Leisure in zee de bedrijven Globrands, The Verve, Novagraaf, Kabu Studio en Kantar. De kleuren staan volgens de bedenkers voor "speelse energie, vertrouwde veiligheid, meeslepende storytelling, family first, tijdloos, vriendelijk en avontuurlijk".



Stapsgewijs

De naam Episodia is afgeleid van het begrip episodes: afleveringen van bekende televisieseries waar veel van de karakters uit afkomstig zijn. De bestaande Majaland-parken in Kownaty (2018), Warschau (2022) en Gdansk (2024) worden in het voorjaar van 2027 stapsgewijs omgevormd tot Episodia.



Tot die tijd blijft de naam Majaland nog in gebruik, onder meer via een tijdelijk transitielogo met de tekst Majaland by Episodia. Het park in Gliwice wordt het eerste park dat vanaf de opening volledig onder de nieuwe merknaam opereert. Directeur Wouter Dekkers vertelt aan Looopings dat de nieuwe naam uit vier uitgebreid onderzochte kandidaten als duidelijke favoriet naar voren kwam.



Bewust eenvoudig

Het logo is bewust eenvoudig gehouden. Met silhouetten van attracties moet direct zichtbaar zijn dat het om een pretpark gaat. Dekkers benadrukt dat het logo moet passen bij een markt die nog niet volgroeid is: attractieparken zijn in Polen nog een relatief nieuw fenomeen. De rebranding gaat gepaard met investeringen in de bestaande parken.



Momentum kondigt onder meer een nieuwe familieattractie aan. Daarover zijn nog geen details bekend. Na de opening van het park in Gliwice komt de focus te liggen op de bouw van een locatie in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Overigens heeft de naamswijziging geen gevolgen voor Majaland Praha in Tsjechië, geopend in 2021. Dat park is geen eigendom van Momentum Leisure.