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AquaZoo Leeuwarden

Vernieuwde aquaria in Nederlands dierenpark: opvallende vissen en slijkspringers

Vandaag, 17.45 uur

VIDEO AquaZoo Leeuwarden heeft twee aquaria volledig vernieuwd. Bezoekers kunnen voortaan kennismaken met de onderwaterwerelden van het Tanganyikameer en mangrovebossen, met onder meer vieroogvissen, slijkspringers en bedreigde cichliden.

De bestaande aquaria zijn de afgelopen periode volledig gerenoveerd. Daarbij zijn het interieur, de technische installaties en het glas vervangen. In de verblijven leefden voorheen onder meer piranha’s, pacu's en een rog.

Het eerste aquarium staat in het teken van het Tanganyikameer in Afrika, een van de oudste meren ter wereld. Uiteindelijk zullen hier ruim tien vissoorten te zien zijn. Een deel van de dieren is al verhuisd naar het verblijf, terwijl de laatste soorten de komende maanden stap voor stap worden toegevoegd.

Vieroogvissen
Bezoekers kunnen onder meer bultkopcichliden en de cichlide Prinses van Burundi bekijken. In het tweede aquarium is een mangrovegebied nagebootst, waar zoet en zout water samenkomen. Daar zwemmen onder meer vieroogvissen, die tegelijk boven én onder water kunnen kijken.

Ook zijn er slijkspringers te zien, vissen die een groot deel van hun leven op het land doorbrengen. Hoofd dierenverzorging William Kreijkes zegt dat AquaZoo met de nieuwe aquaria meer wil laten zien dan alleen de dieren. "We laten zien hoe bijzonder en complex deze ecosystemen zijn. Waarom leeft een dier hier, hoe gedraagt het zich en wat maakt het kwetsbaar?"



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