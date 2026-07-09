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Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo heropent grootste overdekte rotswoestijn ter wereld na maandenlange verbouwing

Vandaag, 15.27 uurBeeld: Mira Meijer, Amber Grotenbreg, Remco Vink

VIDEO Dierentuin Burgers' Zoo heeft vandaag de overdekte Desert officieel heropend. Na een maandenlange verbouwing beschikt het overdekte woestijngebied over nieuwe dierverblijven, een nieuwe wandelroute en een nieuwe hoofdingang. De eerste nieuwe diersoorten zijn gearriveerd.

De officiële openingshandeling bestond uit het uitzetten van een gopher-schildpad in het nieuwe open-topverblijf. Hoofdverzorger Christiaan Luttenberg liet het dier los in het gemengde reptielenverblijf, waar de komende tijd meerdere soorten samen gaan leven.

De nieuwe dieren worden niet allemaal tegelijk geïntroduceerd. Het Arnhemse dierenpark kiest ervoor om de komende weken en maanden stapsgewijs nieuwe soorten aan hun leefomgeving te laten wennen. Vooral in het open-topverblijf krijgen verschillende reptielen de tijd om hun plek te vinden.

Restaurant
De ingrijpende verbouwing begon in november vorig jaar. Daarbij verdwenen onder meer het voormalige Desert Restaurant en de oude ingang. In plaats daarvan kwam een nieuwe hoofdingang naast het olifantenverblijf, zodat bezoekers het woestijngebied eenvoudiger kunnen bereiken. Ook is een extra wandelroute aangelegd.

De Desert - de grootste overdekte rotswoestijn ter wereld - is een nagebouwde versie van de Sonora- en Mojavewoestijnen in het zuidwesten van de Verenigde Staten en het noorden van Mexico. In het gebied leven Noord-Amerikaanse diersoorten tussen woestijnplanten als agaves, yucca's, opuntia's en saguaro's.



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