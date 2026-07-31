Efteling

Eén jaar Efteling Grand Hotel: houdt de beloofde topservice stand?

FOTO'S Het meest luxe hotel in de wereld van de Efteling bestaat één jaar. Morgen, op zaterdag 1 augustus, is het precies een jaar geleden dat het Efteling Grand Hotel officieel werd geopend voor publiek. Destijds waren de ambities torenhoog: logees moesten volledig in de watten worden gelegd, waarbij medewerkers in principe geen nee zouden verkopen. Kan de Efteling dat beloofde hoge serviceniveau een jaar later volhouden?

Met piccolo's, valetparking, roomservice en persoonlijke aandacht wilde de Efteling een voor het attractiepark nieuw niveau van dienstverlening bereiken. Hotelmanager Alex van Gastel stelt dat dit doel inmiddels wordt waargemaakt. "Onze ambitie was om in het eerste jaar al een gastwaardering van 9+ te realiseren en die waardering behalen we inmiddels al maanden achter elkaar", vertelt hij in gesprek met Looopings. "Een prachtig compliment."

Openbare beoordelingen ondersteunen dat beeld. Op Google behaalde het Grand Hotel tot nu toe een 4,4 uit 5, op basis van bijna vierhonderd recensies. Bij Hotels.com bereikte het hotel zelfs een score van 9,6 uit 10. Zoover noteert een 8,7 uit 10. Vooral de ligging, de kamers en het personeel worden vaak geprezen. Enkele kritiekpunten gaan over de prijs en de beperkte Efteling-sfeer in sommige ruimtes.



Bezettingsgraad

Financieel lijkt het kostbare complex zijn draai al te hebben gevonden. In de eerste vijf maanden - augustus tot en met december 2025 - behaalde het hotel een omzet van 13 miljoen euro, evenveel als vakantiepark Loonsche Land in het hele jaar. In april dit jaar werd de 100.000e gast ontvangen. Een exacte bezettingsgraad maakt de Efteling niet bekend.



Het hotel loopt in ieder geval goed, zegt Van Gastel. "De bezettingsgraad van het Efteling Grand Hotel is zoals beoogd. Sterker nog, we liggen op dit moment boven onze begroting." De start was volgens de hotelmanager desondanks een flinke klus. Het zeven verdiepingen tellende gebouw telt 140 kamers en suites, met in totaal 644 bedden. Voor de hoteloperatie werd een nieuw team samengesteld.







Enorme uitdaging

"Midden in de zomer starten met een volledig nieuw hotel, een nieuw team van ruim driehonderd collega’s en een 24-uursoperatie op het kwaliteitsniveau dat we voor ogen hadden, was een enorme uitdaging", aldus de manager. Alle werknemers moesten zo snel mogelijk op hetzelfde niveau komen. "Door meerdere opleidingstrajecten tegelijkertijd op te zetten, hebben we ervoor gezorgd dat de basis vanaf september sterk genoeg was."



In de loop van het jaar werd de dienstverlening op meerdere punten aangepast. Zo kunnen gasten tegenwoordig buiten ontbijten op het terras van Brasserie 7, met uitzicht op Aquanura. In de Pool & Spa zijn sinds februari massages te boeken. Verder introduceerde het hotel een transferservice van en naar vliegvelden en treinstations.



Extra barista's

Ook kan via een externe partij 24 uur per dag een oppas op de hotelkamer worden geregeld. De Efteling zet piccolo's inmiddels niet alleen in de lobby in, maar tijdens drukke momenten ook in Brasserie 7. Voor het populaire Café Biscuit werden extra barista's aangenomen.







Roomservice en minibarpakketten blijken vaker te worden besteld dan vooraf was ingeschat. Ook het zwembad en de spafaciliteiten in de kelder trekken een stuk meer gasten dan verwacht. Ze worden "intensief gebruikt", vertelt Van Gastel. Dat vereiste aanpassingen achter de schermen. "We hebben daar onze operatie op aangepast."



Sprookjesbos

Het samenspel tussen hotel en attractiepark blijft ingewikkeld. Sinds de opening verblijven er voor het eerst dag en nacht gasten ín de Efteling. Tijdens drukke vakantieperiodes krijgen zij soms eerder toegang tot het Sprookjesbos. Deze zomer kunnen logees bijvoorbeeld vanaf 08.30 uur door het gebied wandelen, anderhalf uur voordat het park opent voor dagbezoekers.



Het extraatje is echter geen vast onderdeel van een overnachting. "We blijven kijken naar de mogelijkheden, waarbij we steeds een goede afweging maken tussen de beleving voor onze hotelgasten en de ruimte die onze collega's uit het park nodig hebben voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden", zegt Van Gastel daarover.







Klimaatregeling

Het eerste jaar verliep niet vlekkeloos. In de Arcade onder het hotel ontstond een hardnekkige lekkage. Het zwembad moest tijdelijk dicht na klachten van medewerkers over de luchtvochtigheid. In juni kwam door de hitte een houten onderdeel van de gevel los. Verder blijkt de klimaatregeling in de kamers begrensd te zijn: de installatie kan de temperatuur maximaal 3 graden verlagen. Op zeer warme dagen kan het binnen daardoor relatief warm blijven.



Grote verbouwingen of nieuwe voorzieningen staan momenteel niet op stapel, al benadrukt de manager dat een hotel als het Efteling Grand Hotel "eigenlijk nooit helemaal af" zal zijn. Verbeteringen zitten momenteel vooral in kleine details. Zo moest zelfs de zelfspelende piano in de lobby opnieuw worden afgesteld: het instrument bleek niet helemaal opgewassen tegen de vele enthousiaste kinderhanden.



Alle seizoenen

Bij Van Gastel overheerst een gevoel van trots op zijn collega's. "Dankzij hun inzet hebben we de eerste maanden goed doorstaan en zijn we onszelf steeds blijven verbeteren", laat hij weten. "In het eerste jaar hebben we alle seizoenen meegemaakt en de technische systemen steeds verder ingeregeld. Een nieuw hotel leer je pas echt kennen als het in bedrijf is."



















































