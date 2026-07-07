Djurs Sommerland

Video toont ritverloop van spectaculaire nieuwe achtbaan: hot racer met drie inversies en dubbele lancering

VIDEO Een Deens attractiepark heeft het volledige ritverloop van een opvallende nieuwe achtbaan onthuld. In een computeranimatie is te zien hoe bezoekers vanaf 2027 door drie inversies schieten in de nieuwe hot racer Midgårdsormen in Djurs Sommerland, een single-rail coaster.

De video toont de complete rit, inclusief twee lanceringen, scherpe richtingswisselingen en meerdere momenten waarop de trein rakelings langs rotsen, water, gebouwen en een scheepswrak scheert. De achtbaan krijgt een Vikingthema, met verwijzingen naar de Midgaardslang uit de Noordse mythologie.

Midgårdsormen wordt 603 meter lang en 23 meter hoog. Treinen behalen een topsnelheid van 75 kilometer per uur. De rit duurt naar verwachting 107 seconden. Waaghalzen moeten minimaal 120 centimeter lang zijn om in te mogen stappen. Het thema komt van de Nederlandse Leisure Expert Group.



Smalle trein

Het wordt de eerste achtbaan in de geschiedenis van Djurs Sommerland waarbij passagiers over de kop gaan. De attractie wordt gebouwd door de Liechtensteinse fabrikant Intamin. Bezoekers nemen plaats in een smalle trein met één zitplaats per rij, die over een enkele rail rijdt.