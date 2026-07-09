Efteling

Problemen bij Efteling-attractie Hooghmoed verholpen: alle torens in gebruik, misteffect werkt

VIDEO De technische problemen bij de nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed lijken onder controle. Nadat wekenlang vrijwel steeds één van de drie vrijevaltorens buiten gebruik was, functioneren inmiddels al meerdere dagen alle torens weer tegelijk. Ook het misteffect, dat bij de opening nog ontbrak, is nu in werking.

Hooghmoed opende op vrijdag 1 mei naast achtbaan Baron 1898. Kort daarna kampte de attractie met technische mankementen, waardoor de Efteling noodgedwongen één toren uitschakelde. Vorige maand liet een woordvoerder aan Looopings weten dat de toren bewust buiten bedrijf was gesteld, zodat de andere twee beschikbaar konden blijven.

Ondertussen deed men samen met fabrikant Zierer onderzoek naar de oorzaak van de storingen. Dat traject lijkt nu vruchten af te werpen. Bezoekers kunnen al een tijdje gebruikmaken van alle drie de torens. Ook zijn de speciale misteffecten inmiddels actief. Daarbij stijgt mist op onder de vrijevaltorens en uit de luiken van de naastgelegen goudsmelterij.



Witte Wieven

Het effect maakt deel uit van het achtergrondverhaal van de attractie. De mist verbeeldt de mythische Witte Wieven, die de schoorsteenvegers tijdens hun werkzaamheden dwarsbomen. Bij de opening waren de effecten nog niet operationeel. Voor een speciaal persmoment werden tijdelijk rookmachines ingezet.