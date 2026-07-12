Movie Park Germany

Componist Movie Park Germany geeft toe: Disney-nummer diende als inspiratie voor nieuw lied

Een nieuw muziekstuk in Movie Park Germany is gebaseerd op een lied uit een show in Disneyland Paris. Dat geeft de componist achter het nummer toe in gesprek met Looopings. Bij het componeren van het feestnummer A Heartbeat Away liet de maker, muziekproducent IMAscore, zich inspireren door The Future's Starting Right Now uit de Disney-show A Million Splashes of Color.

De gelijkenissen zijn dan ook treffend: beide nummers beginnen nagenoeg hetzelfde. Volgens een woordvoerder van IMAscore is sprake van een bewuste verwijzing. "Er zit aan het begin een vraag-en-antwoordstructuur, waarbij de vraag duidelijk een knipoog is naar het geweldige Disney-nummer", zegt hij.

Daarna zou de compositie al snel een andere richting inslaan, aldus de voorlichter. "Als de zang begint, kun je misschien nog een overeenkomst voelen in de eerste regel, maar daarna blijft er nauwelijks nog iets van over."



Opdracht

IMAscore geeft aan dat componisten tijdens het creatieve proces vaker werken met referentiemuziek of de opdracht krijgen om bepaalde muzikale elementen, emoties of bewegingen op te roepen. Ook zouden orkestrale soundtracks voor entreegebieden geregeld vergelijkbaar aanvoelen doordat sfeer, arrangement en dynamiek overeenkomen.



De woordvoerder benadrukt dat inspiratie iets anders is dan plagiaat. "Je kunt geïnspireerde onderdelen hebben - en dit specifieke moment in het nummer is duidelijk een knipoog - maar het gevoel dat het hetzelfde nummer is, is iets heel anders, en dat is hier duidelijk niet het geval." Hij voegt eraan toe dat daar voor IMAscore de juridische grens tussen inspiratie en auteursrechtinbreuk ligt.