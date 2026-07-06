Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland omgedoopt tot K3 Land: meidengroep treedt op in bijzondere samenstelling

FOTO'S Plopsaland Belgium is voor het tweede jaar op rij tijdelijk omgedoopt tot K3 Land. Het Vlaamse attractiepark draait de komende dagen volledig om de populaire meidengroep, met optredens in een bijzondere samenstelling. Vanwege de zwangerschap van Marthe De Pillecyn doen er twee Nederlandse blondines mee.

Hanne Verbruggen staat op het podium met Julia Boschman en de tijdelijke vervangster Klaasje Meijer. In een interview noemde Verbruggen het onlangs "de gekste samenstelling ooit". Het drietal trad in dezelfde mix ook al op in de Studio 100-musical Doornroosje, eveneens in Plopsaland.

Die voorstelling werd tijdelijk gepauzeerd, maar tussen donderdag 20 en zaterdag 30 augustus staan er nog enkele shows op het programma. Het K3-festival duurt vanaf vandaag tot en met zondag 12 juli. Naast optredens van K3 zelf wordt gezorgd voor de meezingshow Oya Lélé Radio op het Kermisplein en een opwarmshow bij de kiosk op het Dorpsplein.



K3 Celebration Parade

Dat is ook de plek waar aansluitend de drie dames verschijnen. Verder doen Verbruggen, Boschman en Meijer mee met de grote Plopsa-parade, die voor de gelegenheid is omgedoopt tot K3 Celebration Parade. Verblijfsgasten van het Plopsa-resort mogen K3 ook ontmoeten.



Overigens zal Studio 100 over een tijdje ook een vervangster moeten regelen voor Hanne Verbruggen. De 32-jarige zangeres maakte vandaag bekend opnieuw zwanger te zijn. Ze ging in 2022 ook met zwangerschapsverlof. Verbruggen blijft optreden "zolang dat medisch verantwoord en praktisch haalbaar is". Wanneer De Pillecyn terugkeert, is nog niet duidelijk.























