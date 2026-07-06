Efteling

Traumahelikopter geland in de Efteling voor reanimatie van kind bij Max & Moritz

FOTO'S In de Efteling zijn maandagavond meerdere hulpdiensten uitgerukt voor een reanimatie van een kind. Bij de entree kwamen ambulances, politiewagens en een traumahelikopter ter plaatse. Het incident deed zich voor op het plein bij familieachtbaan Max & Moritz en snackrestaurant Frau Boltes Küche.

Om 20.38 uur werden meerdere hulpdiensten gealarmeerd voor een reanimatie in de Efteling. Even later landde de helikopter op de parkeerplaats, voor het Huis van de Vijf Zintuigen. Daar arriveerden eerder ook al twee ambulances en twee politiewagens. Verder werden de beveiliging en de EHBO-dienst van de Efteling zelf opgeroepen.

Trauma-artsen stapten na de landing van de helikopter in een ambulance om medische hulp te verlenen. Nadat het slachtoffer was gestabiliseerd, vertrok de ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg. Ook een arts van de traumahelikopter reed mee.



Wachten

Door de inzet van de hulpdiensten konden bezoekers die de Efteling wilden verlaten tijdelijk niet richting het parkeerterrein lopen. Zij moesten korte tijd wachten totdat de ambulances en andere voertuigen waren vertrokken. Daarna werd de doorgang weer vrijgegeven. Over de toestand van het kind is verder niets bekend.











