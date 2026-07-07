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Plopsaland Resort Belgium

Nieuwe versie van populaire Plopsa-koek: nu met een laag Belgische chocolade

Vandaag, 14.43 uur

Een enorme Plopsa-koek in Plopsaland Belgium heeft een nieuwe uitvoering gekregen. Het Vlaamse attractiepark verkoopt vanaf nu een vernieuwde variant die volledig is omhuld met Belgische chocolade. De prijs: 12 euro.

Net als de vorige versie werd de koek ontwikkeld in samenwerking met patissier Stephan Destrooper. De oorspronkelijke Plopsa-koek verscheen vorig jaar als een extra grote variant van de bekende Plopkoeken van Kabouter Plop.

Voor de nieuwe uitvoering is gekozen voor een laag echte Belgische chocolade. Op de ronde koek prijkt opnieuw het Plopsa-logo in witte chocolade. Ook de gekleurde chocoladedragees keren terug. De lekkernij wordt verkocht bij de Plopsaland Shop, in een kartonnen cadeauverpakking met een transparant venster.

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