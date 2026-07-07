Efteling

Video: Wolf heeft een nieuwe onemanshow in de Efteling, maar Fakir moet plotseling invallen

VIDEO In de Efteling is deze zomer een nieuwe onemanshow te zien met Wolf. Net als voorheen heeft het beroemde Sprookjesboom-personage zijn eigen komische voorstelling, gericht op een wat ouder publiek. Toch verschijnen dit jaar ook andere karakters ten tonele. Omdat Wolf vertraagd is, geeft de verteller - niemand minder dan de Sprookjesboom zelf - Fakir de opdracht om het publiek te vermaken.

Dat levert een ongemakkelijk intermezzo op, waarbij Fakirs nerveuze gemompel niet geheel toevallig precies zo klinkt als de schelle fluit uit zijn sprookje. Het karakter maakt duidelijk dat hij er klaar mee is dat hij voortdurend alles op rijm moet zeggen én dat zijn verhaal eigenlijk weinig voorstelt. Later blijkt ook geitje Benjamin in de voorstelling voor te komen.

Als uiteindelijk Wolf zelf arriveert, kan de show - Een Culinaire Avond met Wolf - daadwerkelijk beginnen. Waar in eerdere producties de focus op Roodkapje lag, vertelt Wolf nu zijn kant van het verhaal van De Wolf en de Zeven Geitjes. Dat gaat wederom gepaard met muzikale parodieën.



Zoet, Zout, Zuur

Zo komt Wolf met eigen versies van Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes en 32 jaar van Doe Maar. Hoogtepunt is een variant op de zomerhit Zoet, Zout, Zuur van Robert van Hemert, waar de handpop "Zoet, Mals, Puur" van maakt.