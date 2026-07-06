Disneyland Paris

Nieuwe directeur neemt officieel het roer over bij Disneyland Paris

VIDEO Disneyland Paris heeft officieel een nieuwe algemeen directeur. Christophe Murphy nam vandaag het stokje over van Natacha Rafalski, die ruim zeven jaar de hoogste baas was van het Franse Disney-resort.

Murphy werkte de afgelopen 35 jaar voor Disney. Hij was de laatste jaren verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van Disneyland Paris. Vanaf vandaag staat hij aan het hoofd van het resort. De twee pretparken, zeven hotels en Disney Village vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

Op LinkedIn noemt Murphy zijn nieuwe functie "een eer", maar ook "een verantwoordelijkheid". Hij bedankt Rafalski voor haar "uitstekende leiderschap" en de basis die zij heeft achtergelaten. "Ik ben er trots op dat ik dat werk mag voortzetten", schrijft hij. Ook spreekt hij zijn vertrouwen uit in de toekomst van Disneyland Paris.



Disney Cruise Line

Rafalski is overgestapt naar Disney Signature Experiences, de divisie waar onder meer Disney Cruise Line onder valt. Zij blikt op LinkedIn terug op haar periode als president van Disneyland Paris. "Leiding geven aan dit resort was één van de grootste voorrechten uit mijn professionele loopbaan", schrijft ze. Over haar opvolger zegt ze: "Christophe kent Disneyland Paris door en door."



Ze voegt eraan toe dat ze "het volste vertrouwen" heeft in de toekomst onder zijn leiding. Ter gelegenheid van de directiewissel deelde Disney ook een video op sociale media. Daarin krijgt Rafalski een doos met persoonlijke herinneringen aan haar periode als president van Disneyland Paris, voordat ze afscheid neemt van haar kantoor.