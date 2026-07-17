Beekse Bergen

Chic restaurant Beekse Bergen gooit het roer om: voortaan ook bites en friet

FOTO'S Een chic restaurant bij Safaripark Beekse Bergen wordt laagdrempeliger. Nommos, gevestigd in het Safari Hotel van het Brabantse dierenpark, kreeg een nieuw interieur, een andere menukaart en een toegankelijker concept. Men richt zich voortaan op een breder publiek.

De zaak gaat verder onder de naam Bar & Restaurant Nommos by Beekse Bergen. Het restaurant stond tot nu toe bekend als een exclusieve locatie voor een uitgebreid fine-dining-diner. Voortaan moeten gasten er ook gemakkelijk kunnen binnenlopen voor een lunch, cocktail, kop koffie of borrel.

Dat betekent niet dat alle luxe overboord is gezet. Op de nieuwe kaart staan onder meer oesters, kreeftensoep, tonijn met umami en wasabi, steak tartaar en pata negra. Een canapé met steak tartaar, pata negra en foie gras kost 19 euro. Voor 12,50 euro is er een mini-Wagyu-burger.



Vis van de dag

Tegelijkertijd zijn er herkenbaardere gerechten bijgekomen. Zo serveert de keuken boerderijkip met groenten en friet voor 32,50 euro. Gasten kunnen ook kiezen voor vis van de dag, tournedos of pasta met zeevruchten of truffel. De hoofdgerechten kosten tussen 28,50 en 38,50 euro.



Wie toch uitgebreid wil tafelen, kan nog steeds een menu van de chef bestellen. Drie gangen kosten 55 euro, vier gangen 65 euro en vijf gangen 75 euro. Een wijnarrangement kost 9,50 euro per glas. Er is ook een halve variant voor 4,75 euro per glas.



Ontspannen sfeer

Keukenmanager Dirk Zwerts spreekt over verfijnde seizoensgerechten met bijpassende dranken. "Van een borrel met bites tot een complete avond uit: bij Nommos draait alles om pure smaken en een ontspannen sfeer", zegt hij.



Het restaurant kijkt uit over de savanne bij het hotel. De drankenkaart vermeldt cocktails van 13,50 euro en alcoholvrije cocktails van 9,50 euro. Ook schenkt Nommos alcoholvrije chardonnay, merlot en mousserende wijn.























