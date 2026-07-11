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Bobbejaanland

Nieuwe zwanenbootjes in Bobbejaanland: bezoekers kunnen het park vanaf het water bekijken

Vandaag, 10.37 uurBeeld: @84eric

FOTO'S Bezoekers van Bobbejaanland kunnen deze zomer gratis een rondje varen in zwanenbootjes. Op de vijver in het Belgische attractiepark zijn waterfietsen in de vorm van zwanen verschenen. Ze maken deel uit van een nieuwe zomeractiviteit langs de zogenoemde Route 65.

De waterpedalo's zijn dagelijks beschikbaar tussen 10.30 en 18.00 uur. Bezoekers reserveren een tijdslot van vijftien minuten via QR-codes in het park. Per persoon kan maximaal één vaartocht per dag geboekt worden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Vanaf het water is ook een drijvende zomerbar bereikbaar.

Tijdens de vaartocht gelden verschillende veiligheidsregels. Zo is het verboden om tegen andere bootjes aan te botsen, in de vijver te zwemmen of de pedalo buiten de steiger te verlaten. Ook moeten bezoekers binnen de afgebakende vaarzone blijven. Het dragen van een zwemvest is verplicht.





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